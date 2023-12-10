Леру Кудрявцеву госпитализировали с пневмонией в Минске

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в минскую кинику с пневмонией. Звезда прилетела в Беларусь, чтобы выступить на шоу «Песня года». Однако почувствовала ночью сильную слабость и решила вызвать скорую помощь.

Кудрявцева решила, что с кашлем, который у нее разыгрался и температурой 38,5 не стоит шутить.

Как рассказала подруга Леры Кудрявцевой, юрист Екатерина Гордон, телеведущей было по-настоящему плохо.

Воспаление легких выявила компьютерная томография, которую сделали известной блондинке в минской больнице. В настоящее время Лера Кудрявцева остается в клинике, сообщает Baza.

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