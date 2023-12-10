Безрукова, не раскрывая диагноза, призналась, что серьезно заболела в Таиланде

Актриса Ирина Безрукова сообщила своим поклонникам в соцсетях, что серьезно заболела в отпуске. Знаменитость улетела в Таиланд на остров Пхукет, где почувствовала недомогание и резкое повышение температуры.

По словам Ирины Безруковой, произошло это в последние дни ее пребывания на курорте. Недуг сразил буквально наповал, настолько, что звезда не нашла сил даже зайти в соцсети и сообщить об этом поклонникам.

«Я очень сильно заболела, температура поднималась до 39,5, а может, и выше. Подробнее расскажу позже», - сообщила артистка в своем микроблоге.

Она пожелала всем страждущим скорого выздоровления без негативных последствий. Отметим, что ранее призналась в том, что больна Ирина Дубцова. Певица поведала в своем телеграме, что у нее ковид, из-за которого начались проблемы с давлением и нервной системой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»