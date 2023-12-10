Бузова заявила, что диапазон ее голоса в три октавы, как у Леди Гаги

Ольга Бузова рассказала журналистам, что недавно узнала о возможностях своего голоса. Некие музыкальные специалисты ее просвятили о том, что она обладает голосом в три октавы, как у Леди Гаги.
«Когда мне это сказали, я спросила: а что такое октава?» - радостно рассказала певица.
Ранее актриса Наталья Рудова заявила, что понимает феномен Ольги Бузовой. Во-первых, по мнению артистки, она очень трудолюбивая и целеустремленная. А во-вторых, она «поцелована Богом», ей просто очень сильно везет.
Источник: Telegram-канал «Светский хроник»
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