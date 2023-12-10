Киркоров установит в своем пентхаусе унитазы с гидромассажем, душем и феном

Популярный артист Филипп Киркоров заявил, что делает ремонт в своем пентхаусе в центре Москвы. Мебель и сантехнику приобретает по самому последнему писку моды.

Например, унитаз у Киркоров будет со встроенным гигиеническим душем, феном и автоматическим подогревом. А если нажать еще на одну кнопку, то получите массаж.

«Такого второго дома в мире не будет, я сам разработал схемы, провода», - заявил Киркоров в программе «Ты не поверишь».

А в своем загородном доме артист установил систему «Умный дом», чем тоже очень гордится.

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