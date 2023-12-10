Подруга Пугачевой Аксенова заявила, что певица прячет свою нежную сущность: «При всех крутая, но это показное»

Недавно все СМИ облетела новость о том, что Алла Пугачева неожиданно откровенно рассказала обычной продавщице магазина модной одежды на Кипре о своем состоянии здоровья. Она пожаловалась на проблемы с венами и отеками, а также на то, что с трудом переносит местный жаркий и влажный климат.

Подруга Аллы Борисовны Любовь Аксенова не удивилась этой открытости народной артистки. Она сказала, что Пугачева в общем-то на самом деле очень душевный и нежный человек, а ее властность и сила – это наносное, защитная реакция на внимание со стороны, сообщает МК.ru.

«При всех она — крутая. Но это все показное, чтобы от нее отстали. В душе она очень трепетный человек, каких еще поискать!» - поведала Аксенова.

По ее словам, Пугачева улетела в Израиль, а потом и на Кипр из-за детей, чтобы не разлучать их с отцом. Ведь певица якобы отлично понимает, что в возрасте, да еще нездорова.

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