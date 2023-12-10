Катя Лель рассказала, что развелась с мужем из-за измен

Певица Катя Лель заявила на прошлой неделе, что развелась со своим мужем Игорем Кузнецовым, с которым прожила в браке 15 лет. Мужчина занимался ресторанным бизнесом, но денег в доме от него артистка не видела.

Однажды Лель даже пришлось продавать загородный дом, когда в ее карьере был период кризиса.

Кроме того, Катя намекнула, что Кузнецов ей изменял.

«Я счастлива, что сегодня я — свободный человек. Мое сердце свободно», - заявила Лель программе «Ты не поверишь!».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»