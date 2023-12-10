Марат Башаров сделал предложение своей возлюбленной Асе Борисовой

Актер Марат Башаров решил жениться на своей возлюбленной Асе Борисовой, с которой встречается уже несколько лет. Звезда «Битвы экстрасенсов» подарил ей кольцо с шестью крупными бриллиантами. Стоит такое украшение в район одного миллиона рублей.

Свадьбу назначили на лето 2024 года, но дату пока не определили.

Ася заявила, что пышную свадьбу не хочет, ни к чему привлекать внимание.

«Я не хочу большого торжества. Марат уже был женат, и я уже была замужем», - добавила девушка программе «Ты не поверишь!».

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