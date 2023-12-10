Актриса Денисова после развода не спешит в отношения: «Я мужчинам душу отдала. Теперь все для себя»

Актриса Анастасия Денисова, которую многие зрители запомнили по сериалу «Деффчонки» уже полгода свободна. Она призналась, что развод с телеоператором Богданом Осыкой дался ей непросто.

Они прожили вместе непростых 8 лет, то разбегаясь, то сходясь вновь. В итоге знаменитость устала от этих бесконечных качелей.

В настоящий момент Денисова даже думать не хочет не только о новом браке, но и об отношениях с мужчинами без печати в паспорте, слишком больно отзываются в ее сердце прежние неудачи.

«Я никого не ищу. Мужчиной нужно заниматься, а я всем своим мужчинам уже душу отдала. Теперь все для себя. Только для себя», - сказала она журналистам НТВ программы «Ты не поверишь!»

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