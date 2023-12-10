Алексей Чадов после 5 лет отношений тайно женился на модели Лейсан Галимовой, мечтает о детях

Алексей Чадов и Лейсан Галимова. Стоп-кадр: программа «Ты не поверишь!»/ НТВ

Молодые не скрывают своих чувств перед публикой.

Актер Алексей Чадов после неудачного брака с Агнией Дитковските категорически заявлял, что в ЗАГС его больше не затащишь. 

Однако после пяти лет отношений с моделью Лейсан Галимовой он все-таки пошел с ней под венец. Сделал он это еще несколько месяцев назад, втайне от поклонников.

Журналисты НТВ программы «Ты не поверишь!» заметили на безымянных пальцах Чадова и Галимовой кольца и прямо спросили их о свадьбе. 

Знаменитости подтвердили, что они узаконили отношения. Актер и модель также не скрыли, что хотели бы продолжить свой род и уже задумались о наследниках.

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