Алексей Чадов после 5 лет отношений тайно женился на модели Лейсан Галимовой, мечтает о детях

Актер Алексей Чадов после неудачного брака с Агнией Дитковските категорически заявлял, что в ЗАГС его больше не затащишь.

Однако после пяти лет отношений с моделью Лейсан Галимовой он все-таки пошел с ней под венец. Сделал он это еще несколько месяцев назад, втайне от поклонников.

Журналисты НТВ программы «Ты не поверишь!» заметили на безымянных пальцах Чадова и Галимовой кольца и прямо спросили их о свадьбе.

Знаменитости подтвердили, что они узаконили отношения. Актер и модель также не скрыли, что хотели бы продолжить свой род и уже задумались о наследниках.

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