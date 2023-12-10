Дибров о зрителях, которые критикуют его в Сети: «Они называют меня бабушкой! Почему я бабушка?»

Дмитрий Дибров не смог скрыть своих эмоций по поводу поведения некоторых зрителей, которые высмеивают его самого, а также его молодую жену Полину. Ведущий не понимает, чем заслужил такое отношение к себе.

Люди пишут злобные комментарии в Интернете по поводу его внешности, проходятся по его возрасту и имиджу.

«Я у них Карлсон, я у них самый противный дед. Они даже называют меня бабушкой! Почему я бабушка? Черт их разберет», - сказал Дибров журналистам НТВ программы «Ты не поверишь!»

Он считает, что эти личности выстроили жизнь по неверной траектории. Вместо того, чтобы сосредоточиться на повышении собственного уровня развития, они расходуют энергию на критику знаменитостей.

Особенно раздражают Диброва «диванные аналитики», которые осуждают его жену Полину. Чаще всего, заметил ведущий, они пишут в комментариях в соцсетях о ее якобы слишком откровенных нарядах, а также о том, что она «согревает кости деду».

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