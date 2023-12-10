Концертный директор Бабкиной о ее состоянии: «В обморок певица не падала. Сейчас дома, отдыхает»

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох опроверг сообщения о том, что популярная певица потеряла сознание на сцене. Однако он не скрыл, что у знаменитости на самом деле резко ухудшилось самочувствие во время записи новогодней шоу-программы на «Звезде».

«В обморок певица не падала. Она исполнила песню, сказала речь для героев. И почувствовала себя нехорошо. Дежурный врач сопроводил ее за кулисы, мы посадили ее в кресло, вызвали скорую помощь на всякий случай», - рассказал Горох.

По словам директора, доктор посоветовал любимице российской публики отдых, что она и сделала. Через полчаса покоя Надежда Бабкина продолжила работу и успешно ее завершила. Теперь она находится дома, с ней все в порядке.

Уже 10 декабря артистку можно будет увидеть на премьере спектакля для детей в театре «Русской песни», которым Бабкина руководит.

Источник: РИА Новости

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