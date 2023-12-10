«Филипп Киркоров о своих детях: «У них сейчас очень серьезная зависимость, у нас борьба»

Филипп Киркоров рассказал, что ему сейчас сложно приходится со своими детьми - дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартиным. По словам артиста, у ребят сейчас переходный возраст - самый тяжелый.

«У нас борьба ни на жизнь, а на смерть из-за гаджетов. Ну уж очень серьезная у них зависимость. Правильно сделали умные люди, которые все отобрали», - рассказал певец Эльдару Джарахову.

Киркоров подчеркнул, что в целом дети добрые, хорошо учатся в школе. Мартин хочет быть футболистом. А Алла-Виктория - художником интерьеров.

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