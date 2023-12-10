Киркоров: «Была такая певица Натали. Я бы в жизни не спел ее песню «О, боже, какой мужчина»

Филипп Киркоров в разговоре с Эльдаром Джараховым признался, что песни сами находят своих исполнителей. Можно сказать, ложатся под образ.

«Была такая певица Натали. Я бы в жизни не спел ее песню «О, боже, какой мужчина. Ну такая они странная для меня. А у нее выстрелила, была хитом», - заявил он.

Поп-король также рассказал о встрече с Валерием Леонтьевым, который однажды раскритиковал его песню «Атлантида». Композиция была популярной в 1990-м году.

«Леонтьев тоже удивлялся, почему она выстрелила. Сам бы ее никогда не взял», - добавил Киркоров.

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