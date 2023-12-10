Дубцова раскрыла подробности своей болезни: «Ковид бьет по нервной системе, повышает давление»

Ирина Дубцова подтвердила сообщения, которые появились в СМИ накануне о ее проблемах со здоровьем. По словам певицы, она заболела ковидом, после чего у нее начались осложнения, пришлось вызывать скорую помощь.

«Я со 2 декабря дома с ковидом, который всячески бьет по нервной системе, повышает давление и так далее. Близкие и друзья в курсе, присылают мне апельсины», - поведала Дубцова.

Она заверила, что сейчас ковид уже прошел, но остались его последствия. Однако в настоящий момент чувствует себя уже хорошо.

Знаменитость возмутилась, что служба, в которую она обратилась за медицинской помощью, слила информацию в СМИ и напомнила о том, что существует врачебная тайна.

«Человеку из службы «112» я напомню, что задача скорой – помогать, а не сливать информацию в паблики, заставляя пациента нервничать, тем самым усугубляя его самочувствие!» - возмутилась артистка.

Дубцова сказала, что всегда охраняла свою личную жизнь от лишнего внимания публики и уверена, что имеет на это полное право.

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