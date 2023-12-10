О Галкине* высказалась подруга Пугачевой Аксенова: «Мозги запудрить умеет, как никто!»

Подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова заявила, что певица уехала за границу не столько из-за мужа, сколько из-за детей. Чтобы Лиза и Гарри были рядом и с папой, и с мамой, сообщает МК.ru.

Любовь Аксенова также рассказала, что Алла Пугачева на самом деле гораздо более мягкий и романтичный человек, чем кажется, особенно ценит в мужчинах душевность.

В Максима Галкина* она искренне влюбилась, поскольку тот умеет красиво говорить и убедил Примадонну, что испытывает к ней настоящие чувства.

«Мозги запудрить умеет, как никто! Да потом еще и история с детьми получилась…» - сказала Любовь Аксенова.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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