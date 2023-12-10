Варум промолчала в соцсетях по поводу госпитализации своего мужа Агутина

Анжелика Варум с февральских событий прекратила какое-либо общение в соцсетях с поклонниками. Также она сильно сократила гастрольный график, оставив в основном только высокооплачиваемые корпоративы.

Анжелика Варум даже не пришла на юбилейный концерт своего мужа Леонида Агутина, который он с пышностью организовал в честь собственного 55-летия. Артист тогда объяснил ее оттсуствие нездоровьем.

8 декабря стало известно, что Леонид Агутин был экстренно прооперирован из-за оторвавшегося тромба.

Певец на следующий день вышел на связь с поклонниками в соцсетях и успокоил их, объяснив, что хирургическое вмешательство прошло вовремя и успешно, чувствует он себя хорошо. А вот его жена, которая могла и раньше упокоить почитателей своего мужа, предпочла вновь хранить гробовое молчание.

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