Михалков считает глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Никита Михалков побывал в Минске на гастролях со спектаклем «12», где высказался о нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В настоящий момент сериал активно подвергается критике со стороны чиновников и политиков за романтизацию бандитского образа.

Например, на сериал попросили обратить внимание Роскомнадзора и других органов председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. На фильм также пожаловалось сразу несколько депутатов.

Режиссер Никита Михалков в корне не согласен с этими претензиями.

«Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит, вы плохие родители», - прокомментировал кинодеятель.

Михалков отметил, что Крыжовникова он считает очень талантливым режиссером, а его фильмы – настоящие, те, которые волнуют, вызывают эмоции, заставляют задуматься.

Никита Михалков призвал людей научиться видеть правду, а также правдиво высказываться, вместо того чтобы вуалировать черноту жизни красивыми картинками.

Источник: belta.by

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