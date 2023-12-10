Из шоу «Суперстар!» жюри выгнало Татьяну Маркову

В шестом выпуске телепроекта НТВ «Суперстар! Возвращение» вылетела из проекта Татьяна Маркова.

В прошлой передаче звезда 90-х тоже была на грани ухода из шоу, однако члены жюри единогласно проголосовали за то, чтобы дать ей иммунитет. Увы, это не спасло артистку от новой неудачи.

В этот раз она смогла удивить членов жюри и спеть на наивысшие 8 баллов, но предыдущие низкие оценки сыграли свою роль – она оказалась в конце турнирной таблицы вместе с Алексеем Гоманом. Оба певца набрали в сумме по 42 балла.

В итоге жюри решило, что из проекта должна уйти Маркова. Далее остаются бороться за звание лучшего шесть артистов: Настя Макаревич, Алексей Гоман, Игорь Наджиев, Кай Метов, Феликс Царикати и Алексей Глызин.

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