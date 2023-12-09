Наталья Гулькина и Богдан Титомир не выступили на концерте звезд 90-х в Новосибирске

Наталья Гулькина и Богдан Титомир не приехали, чтобы порадовать зрителей вокалом. В афише также значились Кай Метов и Ирина Салтыкова, но и они не появились на публике в тот вечер.

Местный житель Владимир также остался недоволен тем, что ведущие употребляли нецензурные выражения. Еще больше негодования вызвало то, что Жуков со сцены произнес: «Вас не слышно, «Олимпийский». Присутствующие решили, что он выступал под фонограмму.

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Многие зрители теперь хотят потребовать с организаторов 2000 рублей за билеты. Они считают, что не получили то, за что заплатили. Юрист Андрей Некрасов пояснил, что для этого есть все основания. Если будет подана официальная жалоба, то можно вернуть часть денег за то, что не выступили заявленные артисты. А также за то, что ведущие употребляли нецензурные слова, организаторам грозит штраф до 50 тысяч рублей, пишет KP.RU.