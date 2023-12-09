51-летняя актриса из сериала «Бедная Настя» Елена Корикова завершила актерскую карьеру

Отметим, что еще в 2019 году Корикова винила таинственного мужчину в том, что она перестала сниматься в фильмах. Она стала появляться с кольцом на безымянном пальце. О новоиспеченном муже блондинка продолжила молчать. Известно лишь, что ее избранник очень обеспеченный экс-чиновник.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что у нее были отношения с сыном Екатерины Васильевой Дмитрием Рощиным. Она родила от него первенца Арсения. Свадьба у них так и не состоялась. А наследника актрисы воспитал режиссер Максим Осадчий, за котого она потом вышла замуж. Но и этот брак оказался некрепким.