51-летняя актриса из сериала «Бедная Настя» Елена Корикова завершила актерскую карьеру

Елена Корикова долгое время снималась в кино. Многие зрители ее полюбили за роль Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя». Также она играла в театрах. В 2022 году артистка перестала появляться на публике.
Уже пять лет не выходили картины с ее участием. Как оказалось, она завершила актерскую карьеру. Теперь Корикова живет в Черногории. Она состоит в браке с новым возлюбленным, чье имя предпочитает скрывать, пишет 72.ru.
Отметим, что еще в 2019 году Корикова винила таинственного мужчину в том, что она перестала сниматься в фильмах. Она стала появляться с кольцом на безымянном пальце. О новоиспеченном муже блондинка продолжила молчать. Известно лишь, что ее избранник очень обеспеченный экс-чиновник.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что у нее были отношения с сыном Екатерины Васильевой Дмитрием Рощиным. Она родила от него первенца Арсения. Свадьба у них так и не состоялась. А наследника актрисы воспитал режиссер Максим Осадчий, за котого она потом вышла замуж. Но и этот брак оказался некрепким.