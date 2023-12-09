Филипп Киркоров с медицинской повязкой на лице появился на премьере мюзикла в Москве

На этот раз Киркорова выбрал достаточно скромный черный образ без блесток и мехов. Однако певец снова был в центре внимания. Дело в том, что на его лице была медицинская повязка, которая перетягивала подбородок и щеки. Также певец надел шляпу. Но даже пытаясь замаскировать изменения, публика увидела, что у Филиппа Бедросовича раздуло щеку.

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Это спровоцировало слухи, что артист снова сделала пластическую операцию. С похожей повязкой в Дубае ходила Виктория Боня в начале года. Тогда она сделала подтяжку лица. Но телеведущая на этом не остановилась и позже сделала еще одну операцию уже в США.

Сам Киркоров не стал давать комментарии по поводу своей внешности и раздуой щеки. Он поздравил артистов с премьерой и покинул красную дорожку.