Филипп Киркоров с медицинской повязкой на лице появился на премьере мюзикла в Москве

Филипп Киркоров давно стал легендарным исполнителем. В его копилке десятки хитов. И в 56 лет он не только не перестает работать, но и делает все, чтобы не отставать от молодых коллег. В этом году артист доверился хирургу Тимуру Хайдарову.
Теперь он демонстрирует подтянутую фигуру и молодое лицо без морщин. Также певец экспериментирует с имиджем, регулярно меняя прическу. А 9 декабря он приехал на премьеру мюзикла «Москва слезам не верит».
На этот раз Киркорова выбрал достаточно скромный черный образ без блесток и мехов. Однако певец снова был в центре внимания. Дело в том, что на его лице была медицинская повязка, которая перетягивала подбородок и щеки. Также певец надел шляпу. Но даже пытаясь замаскировать изменения, публика увидела, что у Филиппа Бедросовича раздуло щеку.
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Это спровоцировало слухи, что артист снова сделала пластическую операцию. С похожей повязкой в Дубае ходила Виктория Боня в начале года. Тогда она сделала подтяжку лица. Но телеведущая на этом не остановилась и позже сделала еще одну операцию уже в США.
Сам Киркоров не стал давать комментарии по поводу своей внешности и раздуой щеки. Он поздравил артистов с премьерой и покинул красную дорожку.