Киркоров поставил елку почти за миллион рублей, а Бузова наняла декораторов: как звезды украсили дома на Новый год-2024

До Нового года остаются считанные недели. Многие уже готовят свои дома к празднику и создают сказочную атмосферу. Кто-то достает елку и игрушки вместо с родными, а занятые россияне часто нанимают декораторов.

Как и во всем, в новогодних украшениях есть свои тренды. Каждый человек хочет сделать свою елку уникальной. Так для читателей Teleprogramma.pro были собраны елки звезд, а также эксперт поведала, какие украшения и цвета в моде.