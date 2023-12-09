Киркоров поставил елку почти за миллион рублей, а Бузова наняла декораторов: как звезды украсили дома на Новый год-2024

До Нового года остаются считанные недели. Многие уже готовят свои дома к празднику и создают сказочную атмосферу. Кто-то достает елку и игрушки вместо с родными, а занятые россияне часто нанимают декораторов.
Как и во всем, в новогодних украшениях есть свои тренды. Каждый человек хочет сделать свою елку уникальной. Так для читателей Teleprogramma.pro были собраны елки звезд, а также эксперт поведала, какие украшения и цвета в моде.
Так, певица Ани Лорак всегда уделяет внимание новогодним украшениям. Недавно она показала, как украсила елку. Вместе с дочкой Софией певица вернулась в Москву после отпуска.
Дома у Лорак стоит нарядная зеленая ель . Она предпочла украсить ее красными, зелеными и золотыми шарами разного размера. Разбавили елочные игрушки плюшевые медведи разных цветов. Гирлянда мерцала желтыми огоньками. В таком же стиле был украшен камин. Артистка нанимала профессионалов, которые занимались декором.
Павел Прилучный будет встречать Новый год в большом особняке с женой Зепюр Брутян и крохой-сыном Микаэлем, которому всего семь месяцев. В гости к актеру недавно приезжали дети от первого брака с Агатой Муцениеце сын Тимофей и дочка Мия.
Они вместе нарядили живую елку, которая растет во дворе. Для снежной красавицы была выбрана гирлянда с холодным светом. Паве с наследниками вешал на нее крупные шары. Так как елку покрыл снег, она уже выглядела очень нарядно.
Каждый год старается на всех произвести впечатление Ксения Бородина. Хоть у нее и растут дочки Маруся и Теона, украшать дом телеведущая поручает декораторам. Она лишь говорит тематику, которую хочет увидеть.
Для этого Нового года у нее гостиной была поставлена светлая елка, почти белого цвета. Ее украсили белые и серебристые шары, а также разные игрушки в алом цвете. Были грозди рябины и птицы в алом оттенке. Рядом стоял белый мишка и карета с подарками. Перила у лестницы в особняке также украшали еловые ветки с бело-красными игрушками.
Певица Клава Кока в этом году впервые за долгие годы будет встречать Новый год со второй половинкой. Она строит отношения с финалистом шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. И в начале декабря пара уже украсила квартиру.
Певица пока не показала свою елку. Известно лишь, что исполнительница поставила вазу с декоративными еловыми ветками и ветками с белыми шариками. На столе стояла фигурка оленя и новогодняя свечка. Артистка также обзавелась праздничными носками.
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Клава Кока показала свой дом. Фото: соцсети Клавы Коки
Но получить звание самой дорогой и роскошной елки может главный символ Нового года, который поставил в своем доме Филипп Киркоров. Он поставил высокое дерево, которое украсил желтыми и алыми шарами, а также бантами. Она вся переливалась огнями, как и перила лестницы.
«В этом году по возвращении из Китая мне особо захотелось украшений в красно-золотом цвете. И команда учла все мои предпочтения. Видели, какая красота у нас получилась?Моя елочка «Королевская» высотой 5 метров - символ новых начал, надежды и веры в то, что впереди нас ждут яркие моменты и радостные события», – заявил Киркоров.
Оказалось, что певец изрядно потратился. Он заплатил более 811 тысяч рублей. Большую часть денег певец потратил за игрушки, гирлянду и фигурки. А сама ель обошлась ему в 237 тысяч рублей, о чем сообщил Telegram-канал «Звездач».
Ольга Бузова также похвасталась своей елкой. Она тоже не сама украшала дерево и свою огромную квартиру в Москве. Певица также отдала предпочтение желтым, алым шарам и белым шишкам. В таком же стиле был украшен журнальный столик. У елки стояли фигурки Деда Мороза и снеговика.
«Пришла домой, а тут такая красота меня ждала. Ребята уже по нашей с ними ежегодной традиции приехали и наполнили мой дом новогодним настроением и чудом», – написала звезда.
Ольга Бузова у елки. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Новогодние тренды в преддверии года Зеленого Деревянного Дракона прокомментировала декоратор-оформитель Елена Русланова.
«Тренд идет на то, чтобы каждый делал то, что ему нравится. Тут нет никаких правил. Если хотите ностальгию, что-то советское, то вешайте дождик. Он, кстати, очень популярен в этом году. Выбирайте то, что делает дом уютным и создает ощущение праздника, так как этого ощущения не хватает в последние годы.
Можно опереться на то, что будет год Дракона, но можно и не отталкиваться от этого, если вам не близок этот символ. В тренде гирлянда «роса». Есть даже такое оформление — елка только с гирляндой и без игрушек. Надо помнить о гармонии, поэтому стоит осознанно подбирать цвета игрушек, форму.
Сейчас есть все средства. Можно использовать стеклянные игрушки, деревянные. Главное подумайте, какой вы хотите видеть елку. Она может быть в экологичном стиле или в современном. Также важно помнить об условиях, которые царят в доме. Если есть животные, то стоит отказаться от стеклянных украшений. А чтобы обезопасить елку от детей, ее можно подвесь к потолку», – пояснила эксперт.