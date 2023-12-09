Сын Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы после обморока: «С мамой все в порядке»

Надежда Бабкина много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных исполнительниц русских народных песен. 9 декабря артистке потребовалась помощь врачей. Она была на съемках на телеканале «Звезда», где выступала с речью.

Но из-за духоты Бабкиной стало плохо. Она упала в обморок, чем напугала съемочную группу. Ей сразу вызвали скорую помощь. Звезду привели в чувства, а вот госпитализировать ее не стали.