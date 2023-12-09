Сын Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы после обморока: «С мамой все в порядке»

Надежда Бабкина много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных исполнительниц русских народных песен. 9 декабря артистке потребовалась помощь врачей. Она была на съемках на телеканале «Звезда», где выступала с речью.
Но из-за духоты Бабкиной стало плохо. Она упала в обморок, чем напугала съемочную группу. Ей сразу вызвали скорую помощь. Звезду привели в чувства, а вот госпитализировать ее не стали.
Сын артистки Даниил Заседателев ответил на звонок журналистом и рассказал, какое состояние у надежды Георгиевны после случившегося.
«С мамой все в порядке», – заявил он.
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Однако наследник певица не стал раскрывать подробности, пишет KP.RU. Напомним, что во время пандемии в 2020 году Бабкина сильно заболела. Она находилась в больнице. У нее было 80% поражение легких. Врачам даже приходилось вводить ее в искусственную кому. Им удалось поставить ее на ноги за один месяц. Тогда звезда сильно похудела.