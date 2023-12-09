Ани Лорак с помощью архивных фото показала, как с годами менялась ее внешность

В субботу, 9 декабря, Лорак поделилась редкими кадрами. Она смонтрировала видео, в котором показала, как выглядела в детстве, потом в подростковом возрасте и уже в молодости. Певица была ребенком с аккуратными губами и пухлыми щечками. Потом в школьные годы она носила челку. А также артистка носила короткую стрижку. У ее нижней губы было две родинки. Она теперь часто их маскирует.

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Поклонники отметили, что у Каролины (настоящее имя певицы, – Прим. ред.) раньше была природная красота, а теперь она выглядит слишком идеально. Кто-то заметил, что губы стали пухлее, а щеки пропали. Также она придала форму бровям, а вот острый подбородок и аккуратный нос не изменились.