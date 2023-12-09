Иван Янковский о возвращении съемочной группы «Слово пацана» в Ярославль: «Мы доснимаем детали»

Иван Янковский и Рузиль Минекаев. Фото: соцсети Ивана Янковского

Исполнитель роли Вовы Адидаса также заявил, что кастинга актеров на второй сезона сериала «Слово пацана» не проводится.

2023 год завершается громкой премьерой сериала «Слово пацана. Кровь на Асфальте». Первая серия вышла еще в ноябре, но только спустя месяц к ней было обращено пристальное внимание общественности. История о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов получила большой отклик. 

Режиссер Жора Крыжовников задействовал в картине как известных артистов, так и молодых. В картине снялись Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Иван Янковский. Популярными стали исполнители главных ролей Рузиль Минекаев и Леон Кимстач. 

В первых числах декабря желтый автобус со съемочной группой снова заметили в Ярославле. Именно там в феврале и марте проходили съемки сериала. Поклонники стали преследовать актеров, чтобы узнать причину возвращения. Ходили слухи, что Крыжовников решил переснять финал, 8 серию.  Однако накануне исполнитель роли Вовы Адидаса Иван Янковский опроверг эту информацию. 

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Он также отметил, что не будет раскрывать, что произойдет дальше с одной из героинь сериала и заверил, что слухи про кастинг на 2 сезон также неправда. 

«Нет кастинга на 2 сезон, не ведитесь. Нет у меня "телеги", не ведитесь. Спрыгнула ли Айгуль, узнаем в следующий четверг. P.S. Мы не переснимаем 8 серию, мы доснимаем детали. Это было запланировано», – рассказал он. 

Иван Янковский о сериале «Слово пацана». Фото: соцсети Ивана Янковского

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