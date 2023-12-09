Иван Янковский о возвращении съемочной группы «Слово пацана» в Ярославль: «Мы доснимаем детали»

В первых числах декабря желтый автобус со съемочной группой снова заметили в Ярославле. Именно там в феврале и марте проходили съемки сериала. Поклонники стали преследовать актеров, чтобы узнать причину возвращения. Ходили слухи, что Крыжовников решил переснять финал, 8 серию. Однако накануне исполнитель роли Вовы Адидаса Иван Янковский опроверг эту информацию.

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Он также отметил, что не будет раскрывать, что произойдет дальше с одной из героинь сериала и заверил, что слухи про кастинг на 2 сезон также неправда.