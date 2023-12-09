Иван Янковский о возвращении съемочной группы «Слово пацана» в Ярославль: «Мы доснимаем детали»

2023 год завершается громкой премьерой сериала «Слово пацана. Кровь на Асфальте». Первая серия вышла еще в ноябре, но только спустя месяц к ней было обращено пристальное внимание общественности. История о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов получила большой отклик.
Режиссер Жора Крыжовников задействовал в картине как известных артистов, так и молодых. В картине снялись Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Иван Янковский. Популярными стали исполнители главных ролей Рузиль Минекаев и Леон Кимстач.
В первых числах декабря желтый автобус со съемочной группой снова заметили в Ярославле. Именно там в феврале и марте проходили съемки сериала. Поклонники стали преследовать актеров, чтобы узнать причину возвращения. Ходили слухи, что Крыжовников решил переснять финал, 8 серию. Однако накануне исполнитель роли Вовы Адидаса Иван Янковский опроверг эту информацию.
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Он также отметил, что не будет раскрывать, что произойдет дальше с одной из героинь сериала и заверил, что слухи про кастинг на 2 сезон также неправда.
«Нет кастинга на 2 сезон, не ведитесь. Нет у меня "телеги", не ведитесь. Спрыгнула ли Айгуль, узнаем в следующий четверг. P.S. Мы не переснимаем 8 серию, мы доснимаем детали. Это было запланировано», – рассказал он.
Иван Янковский о сериале «Слово пацана». Фото: соцсети Ивана Янковского