Якубович рассказал, как на съемках КВН в Кишиневе произошел курьезный случай: «Правая половина зала встала и ушла»

Леонид Якубович в свои 78 лет продолжает сниматься не для телевидения. Он в этом году сыграл одну из главных ролей в третьей части фильма «Честный развод». А теперь артист стал гостем в шоу «Кстати».

Он рассказал Гарику Харламову и Денису Дорохову о том, как полюбил полеты и сам стал пилотом. Якубович признался, что легко побороть аэрофобию, так как нужно, чтобы люди на борту внушили, что все в порядке. При этом телеведущий отметил, что порой сам чувствует себя лишним в аэропорту.