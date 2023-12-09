Якубович рассказал, как на съемках КВН в Кишиневе произошел курьезный случай: «Правая половина зала встала и ушла»

Леонид Якубович в свои 78 лет продолжает сниматься не для телевидения. Он в этом году сыграл одну из главных ролей в третьей части фильма «Честный развод». А теперь артист стал гостем в шоу «Кстати».
Он рассказал Гарику Харламову и Денису Дорохову о том, как полюбил полеты и сам стал пилотом. Якубович признался, что легко побороть аэрофобию, так как нужно, чтобы люди на борту внушили, что все в порядке. При этом телеведущий отметил, что порой сам чувствует себя лишним в аэропорту.
«Мы все время сталкиваемся с тем, что нас словно не ждали. У меня постоянные ощущения, что я жутко мешаю всем, кто работает в аэропорту. Ходят какие-то люди. Все время надо держать штаны, потому что я должен сдать ремень. Что такое?» – поделился он.
Азамат Мусагалиев поинтересовался, как телеведущий относится к КВН и сидит ли еще в кресл жюри. Якубович признался, что давно в нем не участвовал. Однако он вспомнил один курьезный случай, который случился во время одних из первых съемок «Клуба веселых и находчивых». Это было в 1967 году.
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«Мы приехали в Кишинев. 13 человек из МИСИ. Саня Масляков вышел объявлять о начале. Вдруг какая-то женщина говорит: "Одну минуточку, стоп все". Все обалдели. Она вышла и говорит: "Друзья моя, Молдавия известна своим гостеприимством. Как-то нехорошо получается. Весь зал более за Кишинев. Давайте сделаем так, левая половина зала более за Кишинев, а права — за МИСИ. Правая половина зала встала и ушла.
Через минут 25 правая половина зала вернулась обратно. Каждый человек держал в руках, справа и слева, по две канистры с вином 20-литровые. Чем кончилась игра я не помню. Они орали и болели, и выпивали бесконечно», – поведал Якубович.