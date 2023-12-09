Певица Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

В субботу, 9 декабря, певице Надежде Бабкиной стало плохо на съемках. Она находилась в студии телеканала «Звезда», когда упала в обморок. Члены съемочной группы вызвали скорую.

Врачи привели 73-летнюю артистку в чувства. Однако госпитализировать ее не стали, пишет Телеграм-канал Mash. Подробностей случившегося нет. Пока сама Надежда Георгиевна не выходила на связь с журналистами и поклонниками.