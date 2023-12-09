Певица Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

В субботу, 9 декабря, певице Надежде Бабкиной стало плохо на съемках. Она находилась в студии телеканала «Звезда», когда упала в обморок. Члены съемочной группы вызвали скорую.
Врачи привели 73-летнюю артистку в чувства. Однако госпитализировать ее не стали, пишет Телеграм-канал Mash. Подробностей случившегося нет. Пока сама Надежда Георгиевна не выходила на связь с журналистами и поклонниками.
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Напомним, что Бабкина продолжает давать концерты, а также ведет телевизионные передачи. Долгое время Бабкина строила отношения с молодым артистом Евгением Горшечковым, но недавно они расстались. Артистка вырастила сына от первого брака Данила. Она с радостью помогает своим внукам, когда им надо идти в школу: Георгию уже 13 лет, Вере – десять, а Марфе – восемь.