Светлана Щедрина вспомнила, как снималась с французским актером: «Пьер Ришар любит Россию»

Светлана Щедрина является актрисой. Не так давно ей исполнился 41 год. Многие ее знают по сериалу «Тайны следствия». Она также играет в театре. Скоро состоится премьера спектакля «Свет с неба», в котором артистка сыграет главную роль с Игорем Скляром.
В новом интервью она призналась, что ей везло с режиссерами. Однако Светлана отметила, что порой сидит без работы. По словам знаменитости, раньше она остро это переживала, но теперь спокойно переживает периоды, когда ее не зовут в новые проекты.
На этот раз Щедрина вспомнила, как снималась в фильме «Кроличья лапа» с Пьером Ришаром. Она рассказала, что французский актер очень хорошо к ней отнесся. Также ей довелось сниматься в этой картине с Николя Дювошелем. Ей приходилось учить сцены на французском языке.
«Пьер Ришар был очень доброжелателен ко мне. Он проходил со мной текст, который непросто мне давался, столько раз, сколько было нужно. Я чувствовала огромную человеческую и профессиональную поддержку. Он замечательный партнер, очень честный в профессии. Это такая редкость. Никогда не давал себе поблажек, не делал исключений», – рассказала артистка.
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По ее словам, Пьер также часто ездил с коллективом в ресторан, а в последний съемочный день устроил для всех красивых ужин. Так как у него есть в тех краях свои виноградники, то он угостил коллег своим вином и подарил по бутылочке. Тогда Светлане довелось его очень хорошо узнать. Она призналась, что в настоящей жизни он совсем не такой, как на экране.
«Пьер Ришар любит Россию. Говорил, что у него три любимых города: Париж, Прага и Петербург. Мне кажется, он очень отличается от своих героев, которых мы так любим в его исполнении. Он вдумчивый, очень глубокий, сложный человек. Хотя, безусловно, - душа компании, с потрясающим чувством юмора, рассказывал нам много разных историй, всех веселил», – поделилась звезда, пишет KP.RU.