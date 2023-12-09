Светлана Щедрина вспомнила, как снималась с французским актером: «Пьер Ришар любит Россию»

На этот раз Щедрина вспомнила, как снималась в фильме «Кроличья лапа» с Пьером Ришаром. Она рассказала, что французский актер очень хорошо к ней отнесся. Также ей довелось сниматься в этой картине с Николя Дювошелем. Ей приходилось учить сцены на французском языке.

«Пьер Ришар был очень доброжелателен ко мне. Он проходил со мной текст, который непросто мне давался, столько раз, сколько было нужно. Я чувствовала огромную человеческую и профессиональную поддержку. Он замечательный партнер, очень честный в профессии. Это такая редкость. Никогда не давал себе поблажек, не делал исключений», – рассказала артистка.

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По ее словам, Пьер также часто ездил с коллективом в ресторан, а в последний съемочный день устроил для всех красивых ужин. Так как у него есть в тех краях свои виноградники, то он угостил коллег своим вином и подарил по бутылочке. Тогда Светлане довелось его очень хорошо узнать. Она призналась, что в настоящей жизни он совсем не такой, как на экране.