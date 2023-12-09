Мигель рассказал, как получил роль в сериале «Бригада»: «Майков попросил заменить актера»

Мигель уже давно является часть отечественного шоу-бизнеса. Он был не только участником «Фабрики звезд», но и хореографом. Также не раз артист участвовал в мюзиклах. А зрители его знают благодаря шоу «Танцы», в котором он был членом жюри и наставником.
Теперь он развивает свою школу танцев и создает спектакли. На этот раз Мигель стал гостем в шоу «Кстати», где рассказал Гарику Харламову и Денису Дорохову, как снялся в криминальном сериале «Бригада».
По словам хореографа, он попал в сериал случайно. Его друг актер Павел Майков попросил выручить команду и подменить актера.
«Дед Мороз там, помнишь, был? С Новым годом всех поздравлял — маленький кусочек. Когда сериал снимался, я работал вместе с Пашей Майковым — Пчела — в мюзикле «Метро». У них какая-то подстава случилась на съемках.
После спектакля он ко мне подходит и говорит: "Мига, можешь срочно заменить актера? У нас не пришел. А нужно сыграть Деда Мороза". Я говорю: "Ты с ума сошел?" Он позвонил режиссеру, они дружили. Он ему сказал, что есть вариант: черненький мальчик сыграет Деда Мороза на Красной площади в Новый год. Я говорю: "Деньги дают?". Он мне: "Да". Я отвечаю: "Пойду"», – рассказал Мигель.