Мигель рассказал, как получил роль в сериале «Бригада»: «Майков попросил заменить актера»

Мигель уже давно является часть отечественного шоу-бизнеса. Он был не только участником «Фабрики звезд», но и хореографом. Также не раз артист участвовал в мюзиклах. А зрители его знают благодаря шоу «Танцы», в котором он был членом жюри и наставником.

Теперь он развивает свою школу танцев и создает спектакли. На этот раз Мигель стал гостем в шоу «Кстати», где рассказал Гарику Харламову и Денису Дорохову, как снялся в криминальном сериале «Бригада».