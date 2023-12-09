Принц Луи задул свечку сестры Шарлотты во время богослужения на глазах Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям каждый декабрь погружаются в предпраздничную суматоху. К ним приезжают гости из других стран. В Букингемском дворце проходят официальные приемы.
Кэтрин всегда демонстрирует свою внимательность и доброту. Она также особое внимание уделяет своим образам. Накануне супруги вышли в свет. Они отправились на концерт «Вместе на Рождество», который прошел в Вестминстерском аббатстве.
На этот раз Миддлтон продемонстрировала настоящую элегантность, надев белоснежные брюки, джемпер и пальто. Принц Уильям выбрал костюм синего цвета и красный галстук. Примечательно, что пара взяла с собой детей. Принц Джордж в свои 10 лет уже очень сдержанный.
Он был одет под стать папе и вел себя спокойно. Также демонстрировала идеальное воспитание восьмилетняя принцесса Шарлотта, которая была в пальто бордового цвета. А вот пятилетний принц Луи отличился во время службы.
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Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Global Look Press
Младший сын принца Уильяма взял и подшутил над сестрой. Он задул ее свечку на глазах родителей. В этот момент Миддлтон не смогла сдержать эмоций. Ее лицо изменилось в выражении из-за злости, но воспитывать мальчика на публике принцесса Уэльская не стала. А малышка Шарлотта не расстроилась. Она взяла новую свечку, улыбаясь после шалости брата.
Напомним, что принц Луи уже не первый раз заставляет родителей краснеть. Он часто корчит рожицы во время официальных мероприятий, не скрывая, что ему скучно. А на Платиновом юбилее ныне покойной королевы Елизаветы II мальчик даже кричал и шикал на свою маму, которая пыталась его успокоить.
Принц Луи и принцесса Шарлотта. Фото: Global Look Press