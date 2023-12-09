Принц Луи задул свечку сестры Шарлотты во время богослужения на глазах Кейт Миддлтон

На этот раз Миддлтон продемонстрировала настоящую элегантность, надев белоснежные брюки, джемпер и пальто. Принц Уильям выбрал костюм синего цвета и красный галстук. Примечательно, что пара взяла с собой детей. Принц Джордж в свои 10 лет уже очень сдержанный.

Он был одет под стать папе и вел себя спокойно. Также демонстрировала идеальное воспитание восьмилетняя принцесса Шарлотта, которая была в пальто бордового цвета. А вот пятилетний принц Луи отличился во время службы.

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