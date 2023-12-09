Ляйсан Утяшева призналась, что сама покупает себе платья: «Паша злится»

На этот раз Утяшева стала гостьей в шоу «О чем (НЕ) говорят женщины». Она поговорила с ведущей программы Ассоль о финансах в семье. Телеведущая призналась, что на этот счет у них с Волей нет проблем, хотя некоторые моменты злят юмориста.

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«Кто и за что платит — у нас вообще такого нет. Поездки всякие разные планируются, билеты покупает Паша, отели часто нам по бартеру достаются. Иногда если мы хотим секретно куда-то улететь, пропасть, то это всегда на себя берет Павел. Если какие-то подарки он не успевает купить. Я не буду ему мозги канифолить. Я все это беру на себя. Тем более, я обожаю шопинг. Сейчас я уже обросла коллективом и помощниками. Им поручаю заказывать и покупать вместо меня. Что касается каких-то платьишек себе, то это я сама и Пашка злится, на самом деле. Он говорит: "Ляся, я хотел тебе сделать приятное, а ты сама раньше поезда бежишь. Сейчас он уже через Надину действует. Надина — моя стилист. Он просит не пускать меня в магазин и слать ему все, что я хочу», – поделилась звезда.

Она добавила, что давно не занимается оплатой счетов и коммунальных услуг. Но телеведущая заботится о родуктах в дома и праздичных столах. Также своими проектами Утяшева сама занимается и сама платить зарплату коллективу.