Дочь Натальи Штурм пострадала при пожаре в своей квартире в Москве: «Надышалась газом горения»

Наталья Штурм является певицей. 9 декабря стало известно, что у нее дочки Елены произошла черезвычайная ситуация. В ее квартире случился пожар. Женщина смогла во время покинуть жилплощадь вместе с внуком артистки Даниэлем, которому четыре года.
Однако она несколько раз возвращалась в квартиру, чтобы спасти вещи. В итоге ее увезли на скорой в больницу. Подробности проишествия раскрыла сама Штурм, которая переживала за дочку и внука.
По словам Натальи, ее наследница вернулась за вещами, так как ребенок и она сама были босые, а на улице зима. Пожар начался на кухне. По предварительной информации, причиной возгорания стала проводка. Экстренные службы прибыли быстро и потушили пожар, однако квартиры Елены успела полностью сгореть.
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«Плохо себя чувствует. Она надышалась газом горения», — рассказала Штурм о состоянии дочки.
Она также добавила, что внук шокирован произошедшим, пишет «Пятый канал». Штурм показал кадры со сгоревшей квартирой.
Елена Деева. Фото: соцсети Натальи Штурм