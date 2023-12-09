Дочь Натальи Штурм пострадала при пожаре в своей квартире в Москве: «Надышалась газом горения»

Наталья Штурм является певицей. 9 декабря стало известно, что у нее дочки Елены произошла черезвычайная ситуация. В ее квартире случился пожар. Женщина смогла во время покинуть жилплощадь вместе с внуком артистки Даниэлем, которому четыре года.

Однако она несколько раз возвращалась в квартиру, чтобы спасти вещи. В итоге ее увезли на скорой в больницу. Подробности проишествия раскрыла сама Штурм, которая переживала за дочку и внука.