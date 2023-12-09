Саша Савельева призналась, что ее сын заболел: «У Леона температура»

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она строит сольную карьеру после того, как покинула группу «Фабрика». Примечательно, что певица состоит в браке с Кириллом Сафоновым. Пара вместе уже 13 лет.

Она подарила избраннику сына Леона, которому в этом году исполнилось четыре года. Теперь супруги живут в Израиле, но регулярно приезжают в Россию. Своего наследника они предпочитают скрывать от публики, но иногда хвастаются его достижениями.