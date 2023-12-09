Саша Савельева призналась, что ее сын заболел: «У Леона температура»

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она строит сольную карьеру после того, как покинула группу «Фабрика». Примечательно, что певица состоит в браке с Кириллом Сафоновым. Пара вместе уже 13 лет.
Она подарила избраннику сына Леона, которому в этом году исполнилось четыре года. Теперь супруги живут в Израиле, но регулярно приезжают в Россию. Своего наследника они предпочитают скрывать от публики, но иногда хвастаются его достижениями.
9 декабря Саша поделилась новым фото с наследником. Она поцеловала его в макушку. Певица призналась, что мальчик заболел. Она рассказала, что он плохо себя чувствует. В кадре у Леона взъерошены волосы.
«Позвонили из садика и сказали, что у Леона температура»,– поделилась артистка.
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Савельева не стала рассказывать подробности. Она дала понять, что переживает. А поклонники поддержали ее и отметили, что зимой многие болеют. Напомним, что певица долго не могла забеременеть, а потом пережила сложные роды. Сын стал для нее долгожданным ребенком.