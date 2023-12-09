Кейт Миддлтон и принц Уильям привели своих детей на рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Их называют эталонной парой в британской королевской семье. Они растят троих детей, выполняют свои обязанности и занимаются разные организациями, включая благотворительные.
В декабре у супругов много встреч и светских раутов. 8 декабря состоялся традиционным концерт «Вместе на Рождество» в Вестминстерском аббатстве. Миддлтон и принц Уильям приехали на мероприятие с наследниками.
Для такого случая Миддлтон выбрала белоснежный тотал-лук. Она предстала в молочном джемпере и свободных брюках и пальто Кэтрин Уокер в тон. Дополнили образ миниатюрная сумка и серьги с подвесками Van Cleef. Волосы она распустила придав, легкую волну. Принц Уильям был в темно-синем костюме с красным галстуком.
Пара вела за руки детей. 10-летний принц Джордж был одет под стать папе, но с синим галстуком. Пятилетний принц Луи был в брюках и двубортном пальто в он. А восьмилетняя принцесса Шарлотта облачилась в колготки, туфли и пальто с меховым воротником бордового цвета.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
Трое наследников герцогов Кембриджских приняли участие в концерте. Они также отправили в ящик открытки, которые получат дети, находящиеся под опекой британских благотворительных фондов.
Родители не отходили от детей. Принцесса Шарлотта держала за руку маму, но часто смотрела на отца. Многие заметили, что она привязана к родителям и считает их героями.