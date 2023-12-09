Кейт Миддлтон и принц Уильям привели своих детей на рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве

Для такого случая Миддлтон выбрала белоснежный тотал-лук. Она предстала в молочном джемпере и свободных брюках и пальто Кэтрин Уокер в тон. Дополнили образ миниатюрная сумка и серьги с подвесками Van Cleef. Волосы она распустила придав, легкую волну. Принц Уильям был в темно-синем костюме с красным галстуком.

Пара вела за руки детей. 10-летний принц Джордж был одет под стать папе, но с синим галстуком. Пятилетний принц Луи был в брюках и двубортном пальто в он. А восьмилетняя принцесса Шарлотта облачилась в колготки, туфли и пальто с меховым воротником бордового цвета.