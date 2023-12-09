Стас Михайлов назвал 3 продукта, которые исключил из рациона, и похудел: «Хлеб, алкоголь, сладкое»

27 апреля Стасу Михайлову исполнится 55 лет, к этой дате артист запланировал немало мероприятий, включая юбилейный тур. К своему дню рождения певец решил привести себя в форму. И это ему явно удалось, ведь он заметно похудел и стал выглядеть свежее.

По словам Стаса Михайлова, он отказался от некоторых продуктов, чтобы сбросить вес. И эта мера дала очень хороший результат, сообщает МК.ru.

«Хлеб, алкоголь, сладкое – три бича человечества», - назвал Стас Михайлов пищу, которую теперь не употребляет.

Артист заверил, что не морит себя голодом, иногда даже, когда очень хочется, принимает пищу вечером. Но все-таки старается перед сном не нагружать желудок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»