Леониду Агутину сделали операцию, обнаружив блуждающий тромб

Леонид Агутин в своем телеграме рассказал, что врачи провели ему срочную операцию в клинике, обнаружив блуждающий тромб. В настоящий момент он чувствует себя в норме, надеется на скорую поправку.

По словам певца, в клинике он находится с 8 декабря. Прибыл в лечебное заведение, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом.

«Прям ходить не мог. Думал, растяжение», - поведал Агутин.

Однако после УЗИ выяснилось, что проблема гораздо серьезнее, поэтому доктора отправила Леонида Агутина на экстренную операцию. Сейчас муж Анжелики Варум остается в больнице под наблюдением врачей. Как заверил музыкант, операция прошла успешно и медики обещают, что скоро он пойдет на поправку.

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