Подруга Пугачевой Аксенова о ее отъезде из России: «Фиг с ним, Галкиным*! Как она могла детей бросить?»

Российские зрители часто обсуждают отъезд Аллы Пугачевой из страны. Многие считают, что она улетела в Израиль вслед за мужем-иноагентом, потому что испытывает к нему чувства.

Однако приятельница Аллы Пугачевой Любовь Аксенова убеждена что причина в другом – народная артистка отлично осознает, что ей «не 16» и постаралась, чтобы ее наследники были рядом со своим отцом Максимом Галкиным*, сообщает МК.ru.

«Фиг с ним, с этим Галкиным! Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет», - рассудила Аксенова.

По ее словам, Алла Пугачева имеет множество недугов, да и возраст у нее преклонный – уже 74 года.

Отметим, что сейчас Алла Пугачева действительно неважно себя чувствует на Кипре. Местный теплый и влажный климат не пошел ей на пользу. Она страдает отеками, имеет проблемы с венами. Об этом Примадонна сама рассказала одному из продавцов в местном бутике.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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