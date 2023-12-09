SHAMAN, Камила Валиева и Егор Бероев снялись в документальном фильме о России

На выставке «Россия», которая в настоящий момент проходит на ВДНХ в Москве, презентовали новый документальный фильм «Спасибо, родная». Автор картины – Дмитрий Хрусталев.

В киноленте знаменитые люди страны, а также простые россияне рассказывают о своих родных краях, как они изменились, что появилось в них нового, хорошего, важного. Зрители понимают, чего достигло их отечество за последние годы.

Своими настоящими историями поделились такие звезды, как певец SHAMAN, фигуристка Камила Валиева, актер Егор Бероев, пианист Денис Мацуев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и другие. Любимцы публики провели съемочную группу по родным улочкам, показали места, где они росли, развивались, любили и становились личностями.

Как признался Дмитрий Хрусталев, он постарался «объять необъятное», поскольку Россия огромна по своей территории, богата национальностями, культурами и природой, пишет KP.RU.

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