Богомолов ответил на вопрос, что для него патриотизм: «Это жить дома, а дом — это страна»

Режиссер Константин Богомолов на премьере документального фильма о России «Спасибо, родная» Дмитрия Хрусталева рассказал, что для него патриотизм. Судя по его высказываниям, муж Ксении Собчак не планирует уезжать из родной страны.

«Для меня это жить дома, а дом — это страна. Любить дом и прилагать максимум сил, чтобы в этом доме всем было хорошо. И чтобы этот дом процветал, был лучшим из лучших», - сказал Константин Богомолов, сообщает KP.RU.

Презентация фильма пошла на выставке «Россия», которая в настоящее время действует на площадке ВДНХ.

Константин Богомолов высоко оценил выставку, заявив, что она имеет большое культурное и историческое значение. Он заметил, что на ней очень много посетителей, хотя локация этого мероприятия не самая простая в Москве.

По словам режиссера, он обязательно приведет сюда вою дочку Анну от бывшей жены Дарьи Мороз.

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