Юрий Антонов сравнил пение Алсу с комариным писком в шоу «Дуэты»

Алсу и Юрий Антонов. Стоп-кадр: шоу «Дуэты»/ «Россия 1»

При этом народный артист сказал, что хорошо относится к певице, поскольку знаком с ее папой.

Юрий Антонов вышел на сцену шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1» вместе с Алсу и исполнил с ней свою композицию «Зеркало».

Ведущие проекта Николай Басков и Сергей Лазарев попросили народного артиста прокомментировать пение его напарницы.

На это певец заявил, что почти не слышал исполнения Алсу и назвал ее голос «комариным писком».

Вместе с тем, он сказал, что хорошо относится к ней, поскольку дружен с ее отцом Ралифом Сафиным.

Алсу же заметила, что всю жизнь мечтала спеть дуэтом с Юрием Антоновым. 

«Мечты сбываются», - отреагировал артист.

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