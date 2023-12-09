Утяшева призналась, что сама купила для Воли обручальное кольцо и не хочет пользоваться его карточкой

Гимнастка Ляйсан Утяшева имеет свое представление о том, как стоит женщине распоряжаться финансами мужа. Спортсменка обладает сильным волевым характером и уверена, что сама может себя обеспечивать.

Звезда заверила, что даже обручальное кольцо на свадьбу для Павла Воли она купила сама. После бракосочетания ведущий вручил Ляйсан Утяшевой банковскую карту, чтобы она распоряжалась его деньгами для себя и нужд семьи.

Ляйсан Утяшева карту приняла, но воспользовалась ей всего лишь один раз за 11 лет семейной жизни.

Источник: pravda.ru

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