Кай Метов сказал, что не будет сообщать о свадьбе с Анастасией Рожковой, когда решит жениться

59-летний Кай Метов уже больше 10 лет встречается с моделью Анастасией Рожковой, которая моложе его на 27 лет.

Он не раз говорил, что их связала сама судьба и заявлял, что готов жениться на ней, но вот только никогда не озвучивал хотя бы приблизительное время, когда поведет избранницу под венец.

Журналисты в очередной раз попытались узнать у Кая Метова, когда же все-таки будет свадьба, на что певец заявил, что точно не собирается об этом отчитываться перед СМИ. Так что вопрос остается открытым и по сей день.

«Почему вы думаете, что если я сделаю или сделал Насте предложение, то сразу буду об этом рассказывать? Побегу на федеральные каналы с этой информацией? Я не говорю, что сделал предложение, но и не говорю, что не сделал», - уклончиво прокомментировал Кай Метов.

Отметим, что Кай Метов в принципе предпочитает женщин моложе себя. До этого у него бы роман с Анной Севериновой из Батайская, которая была моложе артиста на 22 года.

Источник: tnzvezdy.ru

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