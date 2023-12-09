Цыганова отказалась смотреть «Голубые огоньки»: «Это разрушать свою душу, нервничать, видеть фриков»

Вика Цыганова рассказала, что уже давно не смотрит «Голубые огоньки» на Новый год по телевидению. Она разочаровалась в артистах, которые системно мелькают на голубых экранах.

По словам знаменитости, каждый год в этих шоу-программах показывают одно и то же, с одними и теми же звездами.

Цыганова уверена, что искусство должно возвышать человека, а не отуплять его. Вместе с тем, качество современной эстрады певицу явно не устраивает.

«Зачем на это смотреть и разрушать свою душу и нервничать, видеть непонятных фриков, одних и тех же людей. Я не буду смотреть эту пошлость, мне это не нужно абсолютно», - прокомментировала Вика Цыганова.

Источник: pravda.ru

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