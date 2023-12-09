Худяков заявил о Ротару: «Она тяжело больна – проблемы с памятью и мышлением»

Политик Роман Худяков решил оправдать некоторые поступки Софии Ротару. Он утверждает, что 76-летняя певица в плохом физическом и психическом состоянии, поэтому не совсем понимает, что делает. И, по сути, якобы является марионеткой в руках своих близких.

«За Софию Ротару хотелось бы заступиться. У меня есть точные сведения, что она тяжело больна – проблемы с памятью и мышлением, и не владеет давно уже ни собственными соцсетями, ни имуществом, ни деньгами. Всем заправляют ее дети и внуки. Кощунственную нацистскую картинку в соцсети повесил внук, выступающий в США под псевдонимом «Шаман» - SHMN», - написал в своем телеграме Худяков.

По мнению политика, «картинку» потом удалили из соцсетей Ротару из-за страха перед гневом подписчиков. Также, полагает Худяков, на певицу могли обидеться верующие, чьи чувства были оскорблены.

В настоящий момент, по данным Худякова, Ротару даже не может работать из-за плохого самочувствия. Несколько концертов Германии она отменила, других не планирует. По данным Худякова, артистка страдает недугом, связанным с мозговой деятельностью.

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