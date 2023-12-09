Вдова Градского пожаловалась, что на могиле композитора все еще нет памятника

Александр Градский умер два года назад. Согласно православным традициям, на могиле крест должен стоять год, потом его меняют на памятник. Однако на погосте мэтра российской эстрады до сих пор виднеется деревянный крест и портрет знаменитости в рамочке.

Всего наследников у народного артиста пять. Это взрослые сын Даниил и дочь Мария от третьего брака Александра Градского и двое мальчиков Саша и Ваня от Марины Коташенко. С ней певец вступил в законный брак только за месяц о кончины, прожив 20 лет в гражданском союзе.

Как сообщает KP.RU, пятерым наследникам досталось имущество в размере миллиарда рублей. Сумма немалая, на памятник точно можно скинуться, однако это до сих пор не произошло из-за разногласий внутри семьи.

Марина Коташенко обратилась через «Комсомольскую правду» к другим родственникам Александра Градского с просьбой принять участие в установке памятника.

«Обращаюсь к Даниилу и Марии Градским с очередным предложением наконец-то принять участие в выборе проекта памятника, потому что считаю, что несмотря на наши материальные споры, скандалы, памятник – это дело чести, это дань памяти Александру Борисовичу», - сказала вдова.

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