Пенкин получил звание заслуженного артиста России в 62 года, в то время, как Орбакайте этот статус присвоили 10 лет назад

В 62 года Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста России. Музыкант, обладающий уникальным голосом диапазоном в четыре октавы и занесенный в Книгу рекордов за небывалую широту диапазона признался, что давно мечтал об этом статусе.

Кроме того, заметил артист, многие его коллеги в его возрасте обладают гораздо более крупным регалиями.

Например, народной артисткой России является Андрей Макаревич*, уехавший жить в Израиль. Заслуженной артисткой с 2018 года является Инна Маликова, сестра народного артиста России Дмитрия Маликова, Кристина Орбакайте, давно живущая в США. Вместе с тем Владимир Высоцкий так и не стал ни народным артистом СССР, ни даже заслуженным, а госпремию ему вручили посмертно.

«Я рад этому событию, потому что я долго этого ждал. Уже можно было, как говорят, народного получить, но, видите… Слава богу, что это произошло», - сказал Пенкин журналистам 5-tv.ru.

Отметим, что Сергею Пенкину запретили въезд на Украину еще в 2015 году, не объясняя причины. В то время у него из-за этого было сорвано 4 концерта в стране.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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