Лайма Вайкуле поспешила начать продажу билетов на свой летний фестиваль в Юрмале

Лайма Вайкуле в шестой раз в 2023 году провела в Юрмале свой фестиваль. В прежние времена он проходил очень масштабно и ярко благодаря участию российских звезд первой величины.

Но на этот раз все было иначе. Вайкуле так хотела, чтобы на сцене «Рандеву» были самые скандальные артисты из тех, что сбежали из России и теперь поливают родину грязью. Ведь исполнительница песен «Пикадилли» и «Вернисаж» показала свое истинное лицо, поэтому ей так хотелось, чтобы ее окружали единомышленники. Даже обещала, что к ней приедут многие эмигранты – Земфира*, Рената Литвинова, Семен Слепаков*, например. Но не удалось. Зато в качестве зрителей в зале появились Алла Пугачева, Максим Галкин*, Александр Васильев.

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Теперь Вайкуле начала подготовку к своему «Рандеву-2024» сильно заранее. Первым делом она объявила о продаже билетов. Цены внушительные – от 45 до 207 евро. Но за ранний выкуп до 10 декабря покупателям дала скидку в 10%. А вот про звезд-участников пока ничего не сообщила.

* Включены Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента