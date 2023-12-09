Лавров заявил, что Пугачева не хотела работать с Валерией на одной сцене: «Чувствовала конкуренцию себе и дочке»

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что Алла Пугачева обладает сложным характером и в свое время делала все, чтобы не выступать в одних шоу, телепрограммах, концертах с певицей Валерией. Якобы жена Иосифа Пригожина была сильно популярна, чем раздражала Аллу Борисовну и вызывала у нее этим опасения.

Например, в период участия Аллы Пугачевой в телепроекте «Фабрика звезд» народная артистка якобы не раз говорила организаторам, что не желает видеть в шоу Валерию.

«Пугачева чувствовала конкуренцию себе и своей дочке, потому что Валерия в то время собирала дворцы спорта», - сказал Лавров Пятому каналу.

По мнению продюсера, жена Иосифа Пригожина на тот момент была как SHAMAN, только женщиной. Чтобы собрать огромный зал, ей достаточно было вывесить бумажную афишу на улице.

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