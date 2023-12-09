Анастасия Волочкова сообщила, что стала официанткой

Балерина Анастасия Волочкова пробует себя все в новых и новых сферах. Не так давно она стала певицей, и в начале декабря порадовала фанатов новой песней «Слезы бывших», а теперь готовится ко встрече с фанатами в ином статусе. Она сама объявила публике, что стала официанткой.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Волочкова анонсировала свое перевоплощение подписчикам в соцсетях. Звезда сцены предупредила, что увидеть ее в качестве официантки может каждый посетитель ресторана.

«В субботу, 9 декабря, меня можно будет увидеть в качестве официанта в проекте «Важные лица», организованном сетью ресторанов», - сообщила звезда.

Социальный проект «Важные лица» предполагает участие знаменитостей в роли курьеров и официантов. Так компания привлекает внимание к вопросу сервиса и важности указанных профессий.