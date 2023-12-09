Ханде Эрчел призналась, что хочет сыграть Анну Каренину из романа Льва Толстого

Турецкие актеры из сериала «Совершенно другой» Ханде Эрчел и Бурак Дениз заявили, что ценят русскую классическую литературу и мечтали бы сыграть в фильмах по произведениям отечественных писателей.

Ханде Эрчел сказала, что ее трогает фигура Анны Карениной, поэтому ее мечта – изобразить героиню одноименного романа Льва Толстого перед кинокамерами.

Бураку Денизу ближе произведения Федора Достоевского, и он бы хотел сыграть роль главного героя романа «Преступление и наказание». Турецкого актера притягивают персонажи со сложными психологическими переживаниями и оказавшиеся вне закона.

Источник: Кинопоиск

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